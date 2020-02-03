الصيد يهزم أبو النمرس بالثلاثة بدوري القسم الثالث

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى الصيد فوزًا هاما على نظيره أبو النمرس بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب الصيد بالدقى ضمن منافسات دورى القسم الثالث لكرة القدم . الصيد بالدقى ضمن منافسات دورى القسم الثالث لكرة القدم . أحرز أهداف الصيد اللاعبين : أحمد فكرى ( بيلو ) ، محى الخولى ، محمد دعبس . ( بيلو ) ، محى الخولى ، محمد دعبس . يشرف على الفريق المدير الفني أمين عرابى ، مدرب الفريق حسام زينهم ، مدرب مساعد رضا عبد العزيز، مدرب الحراس نادر سعد .

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