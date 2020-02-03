تعرف على نتائج اليوم الثالث من بطولة براعم الصيد للقدم

انتهت فعاليات اليوم الثالث من بطولة نادي الصيد الدولية للبراعم والتى أسفرت نتائجها عن التالى:
مواليد 2006
فوز مصر المقاصة على اتحاد الشرطة 1/2 ، تعادل الترسانة مع وادى دجلة صفر/صفر
فوز نجوم المستقبل على الاسماعيلى 1/ صفر، فوز حرس الحدود على نادى 6 أكتوبر 2/صفر
فوز الزمالك على الداخلية 1/3 ، فوز المقاولون العرب على على بلدية المحلة 5/صفر
فوز الجونة على شيكو 2/ صفر ، تعادل كابيتال ستار مع بتروجيت صفر/صفر
تعادل سيراميكا مع سموحة 1/1 ، تعادل حدائق الاهرام مع بيراميدز صفر/صفر
فوز الانتاج الحربى على القومى 1/2 ، تعادل صيد الدقى مع الشرقية للدخان 1/1
مواليد 2007
فوز المقاولون العرب على اف سى مصر 1/2 ، فوز الجونة على الترسانة 3/صفر
تعادل اتحاد الشرطة مع الاهلى 1/1 ، فوز سيراميكا على مصر المقاصة 1/صفر
فوز الاسماعيلى على بلدية المحلة 1/صفر ، فوز حرس الحدود على حدائق الاهرام 4/ صفر
فوز ZED على نجوم المستقبل 3/صفر ، فوز وادى دجلةعلى صيد القطامية 2/ صفر
فوز الشرقية للدخان على بتروجيت 1/ صفر ، فوز الانتاج الحربى على سبورتنج 1/2
فوز مستقبل وطن على بيراميدز 1/ صفر، فوز الاتحاد السكندرى على صيد اكتوبر 4/صفر
فوز الداخلية على صيد الدقى 1/3 ، فوز الزمالك على الاوليمبى 1/صفر
مواليد 2008
تعادل الداخلية مع الزمالك صفر/صفر ، فوز المقاولون العرب على الاوليمبى 1/2
فوز صيد بورسعيد على ZED ١- صفر ، فوز اتحاد الشرطة على الاهلى 1/ صفر
فوز اف سى مصر على الاسماعيلى 2/صفر ، فوز الترسانة على نجوم المستقبل 1/صفر
فوز صيد الدقى على بلدية المحلة 3/ صفر ، فوز شباب الاميرية على الانتاج الحربى 1/3
فوز المرج على بيراميدز 1/ صفر ، فوز حرس الحدود على صيد القطامية 10/ صفر
تعادل الشرقية للدخان مع وادى دجلة 1/1 ، فوزمصر الجديدة للاسكان والتعمير على سموحة 1/2
فوز شيكو على الجونة 1/ صفر، فوز حدائق الاهرام على بتروجيت 7 / صفر
مواليد 2009
فوز الداخلية على الاسماعيلى 1/ صفر، تعادل الترسانة مع الزمالك صفر/ صفر
فوز اتحاد الشرطة على الاهلى 1/صفر ، فوز سموحة على الشرقية للدخان 1/ صفر
تعادل سموحة (2) مع صيد الدقى صفر / صفر ، تعادل الانتاج الحربى مع 2/2ZED
تعادل الاوليمبى مع وادى دجلة صفر/صفر ، فوز بيراميدز على سيراميكا 1/صفر
فوز بتروجيت على مستقبل وطن 1/صفر ، فوز المقاولون العرب على نجوم المستقبل 3/صفر
تعادل صيد اكتوبر مع حدائق الاهرام 2/2 ، فوز الجونة على صيد القطامية 1/ صفر
مواليد 2010
فوز الانتاج الحربى على حدائق الاهرام 1/ صفر ، فوز الاهلى على الداخلية 2/صفر
فوز نادى 6 أكتوبر على بتروجيت 1/5 ، فوز الزمالك على شيكو 4/ صفر
فوز المقاولون العرب على هليوبوليس 5/ صفر ، تعادل الترسانة مع 2/2ZED
تعادل الشبان المسلمين مع الجونة 2/2 ، فوز الاسماعيلى على صيد اكتوبر 2/5
تعادل دريمز مع وادى دجلة صفر / صفر ، فوز مصر الجديدة للاسكان والتعمير على سموحة 1/ صفر
تعادل الشرقية للدخان مع سموحة (2) 1/1 ، تعادل صيد الدقى مع اتحاد الشرطة 3/3
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