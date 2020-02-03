رياضة | موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد مباراة الكلاسيكو المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة السادسة والعشرين ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم 2019-2020.

وكشف الاتحاد الإسباني على أن ريال مدريد سيواجه وبرشلونة في البرنابيو يوم الأحد الموافق 1 مارس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.