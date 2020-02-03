رياضة | دورتموند يكشف موعد مشاركة إيمري كان في المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورتموند يكشف موعد مشاركة إيمري كان في المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين إمكانية مشاركة الوافد الجديد إمري كان في مباراة الفريق أمام فيردر بريمن في إطار دور الستة عشر في بطولة كأس ألمانيا غدا الثلاثاء.

وقال لوسيان فافري، المدير الفني لدورتموند، إن كان " تدرب بشكل طبيعي تماما، وعلينا أن نتحدث حول ما إذا كان جاهزا للعب، فهذا وارد".

يشار إلى أن اللاعب الجديد القادم من يوفنتوس الإيطالي في موسم الانتقالات الشتوي، لم يشارك في مباراة دورتموند أمام يونيون برلين التي أُقِيْمَتْ أول أمس السبت.

Advertisements

ويُعْتَبَر كل لاعبي دورتموند جاهزين للمشاركة في مباراة الغد باستثناء توماس ديلاني، لاعب بريمن السابق، الذي يعاني مشاكل في الركبة.

ويحث فافري لاعبيه على الاستمرار في النجاح الذي حققوه في الدور الثاني من الدوري حيث فاز الفريق في المباريات الثلاث التي خاضها وأحرز خلالها 15 هدفا، وقال المدير الفني السويسري:" من المهم بالنسبة لي الاستمرار في الفوز".

وأضاف فافري:" 15 هدفا في ثلاث مباريات، هذا أمر جميل جدا جدا، ويمنح الثقة بطبيعة الحال".

كان دورتموند قد خرج في العامين الماضيين من بطولة كأس ألمانيا في دور الستة عشر، وكان قد خرج في العام الماضي أمام بريمن بضربات الترجيح.