رياضة | مكالمة هاتفية تقرب شريف إكرامي من بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكالمة هاتفية تقرب شريف إكرامي من بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسابات نادي بيراميدز من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل.

وأعلن شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي الرحيل عن النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري بانتهاء عقده بشكل رسمي مع القلعة الحمراء.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي تلقى اتصالاً هاتفياً من ممدوح عيد المدير التنفيذي بنادي بيراميدز من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل في صفقة انتقال حر عقب انتهاء علاقته رسمياً.

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ووعد ممدوح عيد المدير التنفيذي بنادي بيراميدز شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي بالمشاركة أساسياً في مباريات الفريق في الموسم المقبل خاصة مع اقتراب أحمد الشناوي بالرحيل عن بيراميدز بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له الرحيل مجاناً عن القلعة الحمراء.

وخرج شريف إكرامي من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي في ظل اعتماده على محمد الشناوي في حراسة مرمى الفريق في الفترة الماضية.