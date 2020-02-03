رياضة | خناقة في تدريبات برشلونة

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كشفت صحيفة آس الإسبانية عن مفاجأة من العيار الثقيل ضربت غرف خلع ملابس الفريق الأول بنادي برشلونة في الساعات الماضية.

وقالت صحيفة آس الإسبانية إن هناك شجار حاد دار بين ثنائي برشلونة في غرف خلع الملابس دون الكشف عن أي أسماء حتي الآن.