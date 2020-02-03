رياضة | خاص.. إكرامي يكشف مفاجأة بشأن قرار نجله بالرحيل عن الأهلي والانتقال للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. إكرامي يكشف مفاجأة بشأن قرار نجله بالرحيل عن الأهلي والانتقال للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق إكرامي الشحات والد شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي على قرار الأخير بإعلان الرحيل عن الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

وأكد إكرامي الكبير في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" أنه تفاجئ بقرار شريف إكرامي بإعلان الرحيل عن النادي الأهلي بهذه الطريقة، مشيراً إلى أن قرار الحارس من تلقاء نفسه ولا يعلم عنه شيئاً.

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وتابع إكرامي :"لم أجلس مع شريف حتى الأن لمعرفة الأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار بالرحيل عن النادي الأهلي".

وعن إمكانية انتقال شريف إكرامي إلى الغريم التقليدي الزمالك، أكد إكرامي الكبير أنه من الصعب انتقال حارس الأهلي إلى اللقعة اليبضاء في الموسم المقبل.

وأضاف:" من غير الوارد انتقال شريف إكرامي إلى الزمالك حتى لو انتهى به الأمر بالرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري كما أعلن خلال الساعات الماضية".