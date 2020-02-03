رياضة | خاص.. باريس سان جيرمان يغري مبابي بالتعاقد مع زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. باريس سان جيرمان يغري مبابي بالتعاقد مع زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الأيام القادمة ستشهد العديد من التحركات استعدادا للميركاتو الصيفي القادم ، ليس على صعيد انتقالات اللاعبين فقط ، وإنما على مستوى المدربين أيضا.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من أحد المقربين من إدارة باريس سان جيرمان أن رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي يدرس الإطاحة بمدرب الفريق الحالي، توماس توخيل في نهاية الموسم الجاري.

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ووفقا للمصادر فإن ناصر الخليفي يرغب في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الحالي والتي ستكون ورقة مهمة للإبقاء على نجوم الفريق الكبار وفي مقدمتهم كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن كيليان مبابي اتخذ قرارا بمغادرة باريس سان جيرمان والانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2021، خاصة أنه يتمنى العمل تحت قيادة زيدان.