رياضة | الهلال يتقاسم الصدارة بتعادل مفاجئ مع الشرطة بالقسم الثالث في مطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يتقاسم الصدارة بتعادل مفاجئ مع الشرطة بالقسم الثالث في مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الهلال الإنفراد بصدارة المجموعة الثانية عشر بدوري القسم الثالث، عقب تعادلة مع بريق الشرطة متذيل المجموعة بهدف لكل منهما في إطار مباريات الجولة الرابعة التي تضم فرق مطروح ليرفع الهلال رصيدة للنقطة الواحدة والعشرين ويرفع الشرطة رصيده للنقطة السادسة.

وفي إطار مباريات الجولة ذاتها، تعادل المصري بالسلوم مع الجزيرة سلبيا في المباراة التي جرت بينهما بملعب مركز شباب مطروح ليرفع المصري رصيدة للنقطة 21 متساويا مع الهلال في قمة المجموعة بينما رفع الجزيرة رصيده للنقطة 20 في المركز الثالث.

وعلي ملعب مركز شباب الحمام واصل نادي الحمام إنتصاراتة في الفترة الأخيرة بفوزة علي برج العرب بهدفين مقابل لاشئ ليتخطي مركز شباب الحمام فريق برج العرب لأول مرة هذا الموسم في الترتيب بعد إن رفع رصيدة للنقطة 13 ويتوقف رصيد برج العرب عند النقطة 12.

وتختتم مباريات الجولة غدا حيث يواجه شباب الضبعة صاحب المركز السادس برصيد 14نقكة فريق الحرية صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد 14نقطة ويسعي الفريقين للفوز للدخول في منطقة الأمان.

ترتيب المجموعة الثانية عشر ب



1- الهلال 21 نقطة

2- المصري السلوم 21 نقطة

3- الجزيرة 20 نقطة

4- مطروح 17نقطة

5- الحرية 14 نقطة

6- شباب الضبعة 14 نقطة

7- مركز شباب الحمام 13نقطة

8- برج العرب 12نقاط

9- الشرطة 6 نقاط