رياضة | عاجل.. الكشف عن مدة غياب عثمان ديمبيلي الصادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن مدة غياب عثمان ديمبيلي الصادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل عن مدة غياب عثمان ديمبيلي نجم هجوم البرسا بعد إصابته في تدريبات الفريق صباح اليوم.

واكدت صحيفة آس الإسبانية على أن عثمان ديبميلي سيكون خارج حسابات كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة لمدة لا تقل عن 3 أسابيع.

وقال برشلونة في بيانه الرسمي منذ قليل: خلال الجلسة التدريبية لهذا الصباح ،شعر عثمان ديمبيلي ببعض الانزعاج في ساقه اليمنى نتيجة للإرهاق العضلي. سوف يستمر في إعادة تأهيله.

وبات من المؤكد غياب عثمان ديمبيلي عن مباريات الفريق حتي شهر مارس المقبل وهناك شكوك كبيرة حول مشاركته أمام نابولي بدوري الأبطال.