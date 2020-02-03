رياضة | سب وقذف وتهديد.. "الخليج 365" يكشف ما جاء في تقرير حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سب وقذف وتهديد.. "الخليج 365" يكشف ما جاء في تقرير حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة الأهلي والهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، أحداث شغب مثيرة بملعب الجوهرة الزرقاء، أدت إلى توقف المباراة لأكثر من مرة.

وتأهل النادي الأهلي إلى دور ربع النهائي بعد التعادل أمام الهلال بهدف لكل فريق، ليتأهل كوصيف للنجم الساحلي التونسي.

وقدم النادي الأهلي شكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اعتراضا على ما حدث من قبل جماهير الهلال السوداني.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن الحكم المغربي رضوان جيد الذي أدار مواجهة الأهلي والهلال السوداني، أرسل تقريره عن ما حدث خلال اللقاء إلى الاتحاد الإفريقي " كاف" صباح أمس الأحد.

Advertisements

رضوان جيد ذكر في تقريره أنه تعرض للسب لفظا من قبل أحد مسئولي الهلال السوداني وأحد اللاعبين، كما تسللت بعض الجماهير إلى أرضية الملعب.

كما دون في تقريره أن مساعده الأول خلال اللقاء تعرض للرشق بالزجاج والتهديد من بعض الجماهير التي تسللت إلي أرضية المعلب، مما جعله يستعين بالأمن.

وعقد الاتحاد الإفريقي اجتماعا طارئا بالأمس لبحث ما حدث في مباراة الأهلي والهلال السوداني.

وتقدم الهلال السوداني بشكوى رسمية ضد الحكم المغربي رضوان جيد، بداعي أنه تغاضى عن احتساب ركلة جزاء واضحة.