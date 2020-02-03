رياضة | مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الإنتاج الحربي ضد الاتحاد السكندري بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الإنتاج الحربي ضد الاتحاد السكندري بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق الكثير من المواجهات الهامة اليوم الإثنين 3 / 2 / 2020، أبرزها مباراة أسوان ضد الإسماعيلي في الدوري المصري، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ16"

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أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمواجهة أسوان ضد الإسماعيلي، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومواجهتي الإنتاج الحربي ضد الاتحاد السكندري، وإنبي ضد المقاولون العرب، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

سموحة ضد مصر المقاصة، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ22"

سامبدوريا ضد نابولي، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.