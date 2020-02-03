رياضة | عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية مدافعه لمباراة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية مدافعه لمباراة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر للمباراة المقبلة أمام بيراميدز.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز مساء الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف طبيب الأهلي بأن اللاعب تعرض لكدمة في الرأس استوجبت عمل غرز له، وشارك في المران اليوم بشكل طبيعي.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة جمعهم من الفوز في 12 مباراة متتالية.

