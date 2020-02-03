رياضة | غياب صالح جمعة ورمضان وأجايي عن تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غياب صالح جمعة ورمضان وأجايي عن تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتكى النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من نزلة برد والتي أجبرته على الغياب عن مران الفريق الأحمر اليوم الإثنين.

وتغيب أجايي عن مران الأهلي اليوم والمقام على لستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، في بداية الاستعداد لمواجهة بيراميدز المقبلة.

فيما اكتفى الثنائي أحمد فتحي وصالح جمعة بخوض جلسة في صالة الجيمانزيوم على هامش المران.

ويعاني فتحي من الإصابة في الكاحل، والتي اشتكى منها قبل مباراة الهلال السوداني وأبعدته عن المشاركة في اللقاء، أما صالح فيؤدي تدريبات تأهيلية بناءًا على قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

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وغاب رمضان صبحي عن التدريب الجماعي للأهلي حيث لم يكتمل تعافي اللاعب من إصابته بمزق في العضلة الخلفية والتي تعرض لها في إحدى تدريبات الفريق في شهر ديسمبر الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوي في الجوي في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة تريب الدوري الممتاز برصيد ٣٦ نقطة جمعهم من الفوز في ١٢ مباراة متتالية.