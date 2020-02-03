تشامبرلين: هجوم ليفربول قدوة يحتذى بها

الإثنين 3 فبراير 2020

أشار اللاعب أليكس أوكسلايد تشامبرلين إلى أن محمد صلاح و​ساديو ماني​ وروبرتو ​فيرمينو​ قدوة لكل من يريد أن يتعلم كيف يسجل الأهداف، حيث استفاد لاعب ​ليفربول​ من الدروس التي يكتسبها في أنفيلد.



وقال تشامبرلين: "هذا هو ما يفعله أفضل هداف. لدينا صلاح، ساديو، فيرمينو، قدوة يحتذى بها لأي شخص يريد أن يتعلم كيفية تسجيل الأهداف. أشاهدهم كثيرًا وأتابعهم من أجل التسجيل".

وأضاف: "هناك دائمًا فرص يخلقها هذا الفريق. يسعدني أن أحرز هدفين في آخر مباراتين، ولكن الأمر يتعلق بنا جميعًا والتأكد من أننا نشارك وننهي الموسم بقوة الآن".