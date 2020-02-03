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تشامبرلين: هجوم ليفربول قدوة يحتذى بها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

أشار اللاعب أليكس أوكسلايد تشامبرلين إلى أن محمد صلاح و​ساديو ماني​ وروبرتو ​فيرمينو​ قدوة لكل من يريد أن يتعلم كيف يسجل الأهداف، حيث استفاد لاعب ​ليفربول​ من الدروس التي يكتسبها في أنفيلد.

وقال تشامبرلين: "هذا هو ما يفعله أفضل هداف. لدينا صلاح، ساديو، فيرمينو، قدوة يحتذى بها لأي شخص يريد أن يتعلم كيفية تسجيل الأهداف. أشاهدهم كثيرًا وأتابعهم من أجل التسجيل".

وأضاف: "هناك دائمًا فرص يخلقها هذا الفريق. يسعدني أن أحرز هدفين في آخر مباراتين، ولكن الأمر يتعلق بنا جميعًا والتأكد من أننا نشارك وننهي الموسم بقوة الآن".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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