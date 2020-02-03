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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشامبرلين: هجوم ليفربول قدوة يحتذى بها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
أشار اللاعب أليكس أوكسلايد تشامبرلين إلى أن محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو قدوة لكل من يريد أن يتعلم كيف يسجل الأهداف، حيث استفاد لاعب ليفربول من الدروس التي يكتسبها في أنفيلد.
وقال تشامبرلين: "هذا هو ما يفعله أفضل هداف. لدينا صلاح، ساديو، فيرمينو، قدوة يحتذى بها لأي شخص يريد أن يتعلم كيفية تسجيل الأهداف. أشاهدهم كثيرًا وأتابعهم من أجل التسجيل".
وأضاف: "هناك دائمًا فرص يخلقها هذا الفريق. يسعدني أن أحرز هدفين في آخر مباراتين، ولكن الأمر يتعلق بنا جميعًا والتأكد من أننا نشارك وننهي الموسم بقوة الآن".
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