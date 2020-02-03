أبها يوقع رسميا مع الجزائري سليم بوخنشوش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

اعلن نادي ​أبها السعودي​ التوقيع رسميا مع الجزائري ​سليم بوخنشوش​ لمدة ستة أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من ​النجم الساحلي التونسي​ بنظام الاعارة .

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وجاء التعاقد مع بوخنشوش بتوصية من مدرب الفريق ​عبد الرزاق الشابي​.

ويلعب بوخنشوش ( 29 عاما) في خط الوسط وسبق له تمثيل عدة أندية الى جانب النجم الساحلي منها ​مولودية بجاية​ و ​شبيبة القبائل​ في الجزائر .

ويحتل ابها المركز التاسع في ترتيب ​دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين​ برصيد 23 نقطة بعد مرور 16 جولة في المسابقة ويستعد لمواجهة ​الوحدة​ صاحب المركز الخامس في الجولة 17 .