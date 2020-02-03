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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبها يوقع رسميا مع الجزائري سليم بوخنشوش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
اعلن نادي أبها السعودي التوقيع رسميا مع الجزائري سليم بوخنشوش لمدة ستة أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من النجم الساحلي التونسي بنظام الاعارة .
وجاء التعاقد مع بوخنشوش بتوصية من مدرب الفريق عبد الرزاق الشابي.
ويلعب بوخنشوش ( 29 عاما) في خط الوسط وسبق له تمثيل عدة أندية الى جانب النجم الساحلي منها مولودية بجاية و شبيبة القبائل في الجزائر .
ويحتل ابها المركز التاسع في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة بعد مرور 16 جولة في المسابقة ويستعد لمواجهة الوحدة صاحب المركز الخامس في الجولة 17 .
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