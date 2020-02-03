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رقم مميز لـ فيرمينو مع ليفربول

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

تمكن اللاعب البرازيلي لنادي ​ليفربول​ ​روبرتو فيرمينو​ من صناعة الأهداف مع الريدز، بعدما صنع هدفين في مواجهة ​ساوثهامبتون​، في إطار مواجهات الجولة الـ 25 من عمر البريميرليغ.

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واعلنت شبكة أوبتا للإحصائيات ان فيرمينو صنع الأن 50 هدفًا مع ليفربول في كل المسابقات، خلال 228 مباراة خاضها.

وواصلت الشبكة المتخصصة في الإحصائيات أن اللاعب البرازيلي يتفوق بـ 11 هدفًا على أي لاعب أخر في النادي، منذ انضمامه في عام 2015.

يذكر ان اللقاء الذي جمع الفريقين كان قد انتهى بواقع 4 – 0 لصالح الريدز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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