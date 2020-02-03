شكرا لقرائتكم التعادل السلبى يحسم الشوط الأول من مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهي الشوط الأول من مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري بتعادل الفريقين سلبيا في شوط اقل من المتوسط من جانب الفريقين، ولم يشهد الشوط الأول أي احداث بارزة عدا المشاركة الاولي لمحمد الصباحي مهاجم الاتحاد السكندري القادم من اسوان في يناير الماضي ، والذي شارك في الدقيقة 32 من عمر الشوط بدلا من مروان عطية المصاب.

وتقام مباراة الإنتاج الحربى ونظيره الاتحاد السكندرى على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الانتاج بحثاً عن تصحيح المسار بعد أن خسر مباراته الاخيرة بالدوري أمام الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما تعادل زعيم الثغر مع سموحة بهدف لكل فريق فى إطار نفس الجولة .



بدأ الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: ومحمود شعبان ومحمود رزق وإسلام جمال والسيد سالم.

خط الوسط: مروان عطية ونور السيد، ونبيل مانجا وأوكوى.

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خط الهجوم: زراق سيسيه وأنيس سالتو.

ويفتقد الفريق جهود أحمد رفعت، في مواجهة الليلة، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية



بينما جاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي :

عامر عامر في حراسة المرمي ، امامه الرباعي علاء سلامة ومحمود البدري ومحمد بازوكا واحمد شديد قناوي ، وفي الوسط احمد عفيفي وإبراهيم عبد الخالق ومحمود عادل ، وفي الهجوم محمد عادل وموسي دياوارا ومحمد رجب.

الإنتاج الحربي يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 5 مواجهات وتعادل فى 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفاً .