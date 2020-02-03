شكرا لقرائتكم الزمالك يودى فقرة تأهيلية لمدة نصف ساعة على هامش المران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية لمدة نصف ساعة على هامش المران الذي أقيم اليوم بملعب النادي.، وقام اللاعبون بعمليات ركض حول الملعب لمدة عشرة دقائق، أعقبها فقرة تأهيل بالكرة، وذلك تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل بالجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز.

فيما أدى ثلاثي حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس.

وقام عبدالسلام باصطحاب الثلاثي مبكرا لأرض الملعب، حيث أدوا تدريبات باستخدام بعض الأدوات، لتدريبهم على أمور فنية معينة منها سرعة رد الفعل والتعامل مع التسديدات القريبة.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تقسيمة قوية في جزء من الملعب بختام تدريبات الفريق اليوم، كما اطمئن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال التقسيمة على جاهزية كافة اللاعبين الذين لم يتواجدوا برحلة أنجولا كذلك شارك فيها الخماسي المستثني من الراحة والذين تواجدوا بالرحلة الأخيرة.

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وظهر طارق حامد بشكل فني وجاهزية قوية للمباريات القادمة ، وذلك في ظل غيابة عن الفريق في اللقائين السابقين أمام وادي دجلة بالدوري بسبب الايقاف وأمام أول اغسطس للراحة.

كذلك ظهر شيكابالا وحازم امام ومحمد عبدالشافي ومحمود علاء وبن شرقي ، والذين غابوا عن الرحلة الاخيرة بشكل قوي وجاهزية فنية للمباريات المقبلة.

ويدخل الزمالك مباراة حرس الحدود محتلا المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 18 هدفًا واستقبل 10 أهداف

في المقابل فان فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشري يدخل مباراة الزمالك ويمتلك في رصيده 18 نقطة يحتل بها المركز الـ 10 في جدول الترتيب ، حيث حقق الفريق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدف ودخل مرماهم 11 هدف.