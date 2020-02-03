شكرا لقرائتكم الثلاثاء.. انطلاق طواف السعودية بمشاركة 130 دراجاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيكتشف الدراجون مساراً جديداً من الثلاثاء حتى السبت، وذلك حين يخوضون النسخة الأولى من طواف السعودية في الرياض بمشاركة 130 دراجاً عالمياً يمثلون 18 فريقاً، بينها أربعة يتنافسون في المستوى العالمي وهي أستانا، البحرين، أن تي تي والإمارات العربية المتحدة.

وتتألف النسخة الأولى من الطواف السعودي الذي يعتبر البريطاني مارك كافنديش، صاحب ثاني أكبر عدد انتصارات بمراحل طواف فرنسا الشهير (30 بفارق أربع مراحل خلف البلجيكي إيدي ميركس)، أبرز المشاركين فيه، من خمس مراحل، تبلغ مسافتها الإجمالية 755 كلم.

وسيكون الانطلاق من مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي إلى مركز السيباني التابع لمحافظة ضرما في مرحلة أولى تمتد لمسافة 173 كلم، وصولا إلى مرحلة السبت الختامية التي تبلغ مسافتها 144 كلم من جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وصولاً إلى قصر المصمك التاريخي في قلب العاصمة الرياض.

واحتضنت السعودية الشهر الماضي رالي دكار الصحراوي، الذي أقيم للمرة الأولى في القارة الآسيوية، إضافة إلى استضافتها الكأسين السوبر الإسبانية والإيطالية في كرة القدم، وذلك بعد أن نظمت العام الماضي الجائزة الكبرى لسباقات فورمولا أي للسيارات، وكأس الدرعية لكرة المضرب بمشاركة لاعبين من الصف الأولى على رأسهم الروسي دانييل مدفيديف، ونزالا بين الملاكمين البريطاني أنطوني جوشوا والأميركي من أصل مكسيكي أندي رويز على ثلاثة ألقاب عالمية للوزن الثقيل في الملاكمة.