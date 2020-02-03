الأهلي يكشف عن أسباب عدم شكوى الهلال السوداني للاتحاد الإفريقي.. «بيان»

كشف النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عن أسباب عدم تقديم شكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بأن الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع الهلال السوداني والتي أقيمت السبت الماضي على ملعب "الجورهة الزرقاء" بأم درمان، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الأهلي، في بيان أصدره اليوم الإثنين: "يأسف مجلس إدارة النادي الأهلي لما تعرضت له بعثة الفريق الأول لكرة القدم في مباراة الهلال السوداني الشقيق في دوري أبطال إفريقيا، التي جرت مساء السبت الماضي بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان.. فقد تجاوزت مجموعات عديدة من جماهير الهلال السوداني كثيرًا بحق الأهلي ولاعبيه، بدأت بتهديدات مسبقة قبل المباراة، ثم هتافات مسيئة في المدرجات، وإلقاء الكراسي المحطمة على اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني والإداري وقذفهم بزجاجات المياه أثناء المباراة، ثم قيام بعض الجماهير باقتحام الملعب ومحاولة الاعتداء على لاعبي الأهلي، ولولا التدخل الفوري لرجال الشرطة والجيش في السودان ونزولهم إلى أرض الملعب لحدث ما لم يحمد عقباه".

وأضاف الأهلي في بيانه أنه "تم استكمال اللقاء في أجواء ليس لها علاقة بالرياضة، فضلًا عن إصرار جماهير الهلال الشقيق على عدم مغادرة ملعب المباراة بعد نهايتها للتربص بلاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري ومحاولة الاعتداء عليهم، الأمر الذي ترتب عليه إجبار البعثة بالكامل وجماهير الأهلي المرافقة على عدم مغادرة ملعب المباراة، بناءً على تعليمات من رجال الشرطة السودانية لحين انصراف جماهير الهلال.. كل هذا وقد حدث على مسمع ومرأى من الجميع ونقلته الشاشات، فضلًا عن المادة الفيلمية التي حصلت عليها بعثة الأهلي، والتي ترصد كل هذه التجاوزات المؤسفة التي وقعت لأسباب غير معروفة".

وتابع: "قام مجلس إدارة النادي خلال الساعات الماضية بدراسة كل ما تعرض له فريق الكرة في رحلة السودان، واستطلع كل ما جرى من خلال الشاشات أو مقاطع الفيديو التي تم الحصول عليها، وتيقن أن كل ما حدث يخالف بل ويناهض قواعد ولوائح «كاف» وقبلها العلاقة الوطيدة بين الناديين، ويضع نادي الهلال وجماهيره تحت طائلة العقوبات القاسية، وهو حق أصيل للأهلي ولاعبيه الذين تعرضوا لتجاوزات واعتداءات غير مبررة.

وأشار البيان إلى أن مجلس الإدارة وهو المنوط به الحفاظ على حقوق النادي، والذي لم يفرط ذات يوم في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق الأهلي في كل زمان ومكان، لذا قرر عدم تقديم شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحق نادي الهلال السوداني وجماهيره لعدة اعتبارات، يعتز بها الأهلي ويضعها أولوية دائمًا قبل الفوز ببطولة أو نتيجة مباراة وهي:

أولًا: تقديرًا واحترامًا للعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان والتي لا يعرف قيمتها كل من شارك في الأحداث المؤسفة التي جرت في أم درمان.

ثانيًا: تثمينًا للجهود الكبيرة التي بذلها المسؤولون في الشرطة والجيش السوداني، الذين يستحقون كل التحية على دورهم الكبير في تأمين بعثة الأهلي طوال فترة الإقامة هناك.

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ثالثًا: الحرص الكامل من النادي الأهلي على ألا يلحق بنادي الهلال السوداني الشقيق الضرر البالغ، خاصًة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تابع الأحداث وقد يقوم بتطبيق النصوص اللائحية بعد التجاوزات والاعتداءات التي شهدها ملعب المباراة.

وأعرب مجلس إدارة النادي الأهلي عن شكره وتقديره لكافة الجهات المسؤولة في الدولة المصرية، التي قامت كعادتها بدورها على الوجه الأكمل في الداخل والخارج، لتأمين سلامة بعثة الأهلي في السودان، وفي مقدمتها وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة والسفارة المصرية في السودان، التي بذلت جهدًا يستحق التقدير والاتحاد المصري لكرة القدم.

وفي وقت سابق اليوم، تقدم نادي الهلال السوداني بمذكرة عاجلة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام الأهلي السبت الماضي، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة في الربع ساعة الأخيرة منها أحداث شغب مُثيرة بدأت بإلقاء الزجاجات في أرض الملعب على لاعبي الفريق، لتستمر الأحداث بنزول بعض الجماهير إلى أرض الملعب.

ونجحت قوات الأمن المتواجدة في ملعب "الجوهرة" في ملاحقة هذه الجماهير، كما ظهرت بعض الكلاب البوليسية في الملعب وسط أجواء مشحونة. ونزل بعض مسئولو نادي الهلال أرض الملعب ليتم عمل كردون أمني حول لاعبي الاهلي لتأمينهم وسط هذه الظروف الصعبة.

ونقل موقع "إرم نيوز" عن مصدر له داخل الكاف قوله إن إدارة الهلال أرسلت مذكرة عاجلة للاتحاد الأفريقي تكشف فيها عن موقف النادي من الأحداث التي وقعت في لقاء الأهلي.

وقال نادي الهلال في مذكرته إنه "لا يتحمل مسئولية اقتحام الجماهير لأرض ملعب اللقاء"، سعياً منه لتجنب عقوبات الاتحاد الإفريقي المقرر توقيعها عليه.

وأضاف المصدر أن نادي الهلال تقدم بشكوى رسمية ضد الحكم المغربي رضوان جيد، حيث حمّلته مسئولية ما حدث بسبب إثارته غضب الجماهير بعدم احتساب ركلة جزاء للفريق، وبعض القرارات العكسية ضد الهلال طوال أحداث المباراة .