شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب قوى لحراس الزمالك وكارتيرون يطمئن على طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيلية لمدة نصف ساعة على هامش المران الذي أقيم اليوم بملعب النادي، وقام اللاعبون بعمليات ركض حول الملعب لمدة عشرة دقائق، أعقبها فقرة تأهيل بالكرة، وذلك تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل بالجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز.

فيما أدى ثلاثي حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس.

وقام عبد السلام باصطحاب الثلاثي مبكرًا لأرض الملعب، حيث أدوا تدريبات باستخدام بعض الأدوات، لتدريبهم على أمور فنية معينة منها سرعة رد الفعل والتعامل مع التسديدات القريبة.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تقسيمة قوية في جزء من الملعب بختام تدريبات الفريق اليوم، كما اطمأن الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال التقسيمة على جاهزية اللاعبين الذين لم يتواجدوا برحلة أنجولا كذلك شارك فيها الخماسي المستثني من الراحة والذين تواجدوا بالرحلة الأخيرة.

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وظهر طارق حامد بشكل فني وجاهزية قوية للمباريات المقبلة، وذلك في ظل غيابة عن الفريق في اللقاءين السابقين أمام وادي دجلة بالدوري بسبب الإيقاف وأمام أول أغسطس للراحة.

كذلك ظهر شيكابالا وحازم إمام ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء وبن شرقي، والذين غابوا عن الرحلة الأخيرة بشكل قوى وجاهزية فنية للمباريات المقبلة.

ويدخل الزمالك مباراة حرس الحدود محتلاً المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 18 هدفًا واستقبل 10 أهداف

في المقابل فان فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشري يدخل مباراة الزمالك ويمتلك في رصيده 18 نقطة يحتل بها المركز الـ 10 في جدول الترتيب، حيث حقق الفريق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفًا ودخل مرماهم 11 هدفًا.