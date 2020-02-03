شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يحفز لاعبى الزمالك بمكافآت إضافية للحصول على بطولتى "السوبر " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، منح لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مكافآت استثنائية بخلاف لائحة الفريق حال نجاح اللاعبين فى الحصول على بطولتى السوبر الأفريقى والمصرى والمقرر لهما فبراير الجاري، حيث يواجه الزمالك نظيره الترجى التونسى يوم 14 فبراير الجارى على لقب السوبر الأفريقي، على أن يواجه الأهلى يوم 20 من نفس الشهر على لقب السوبر المصري.

وأكد مرتضى منصور للمقربين منه أنه سيتم صرف مكافآت استثنائية للاعبين حال الفوز على الترجى والأهلى والحصول على لقبى السوبر الأفريقى والمصرى فى أسبوع واحد، وهو إنجاز يحسب للاعبين والجهاز الفنى وإدارة النادي، ويحتاجه الزمالك فى الوقت الحالى لعبور مرحلة الكبوات التى كان يعانى منها الفريق وآخرها التعادل أمام وادى دجلة فى الدورى واحتلال الفريق المركز الخامس فى جدول الدوري.

كان كارتيرون المدير الفنى للفريق قد منح لاعبى الفريق الذين شاركوا فى مباراة اول أغسطس الانجولى أول أمس السبت، راحة من تدريبات اليوم الجماعية، باستثناء الخماسى محمد عنتر ومحمود حمدى الونش ويوسف إبراهيم أوباما ومحمد أوناجم وكاونجو كاسونجو.

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وأدى الخماسى تدريبات قوية بصحبة باقى اللاعبين الذين لم يسافروا إلى أنجولا وذلك استعدادًا للمواجهة القادمة بالدوري، حيث أدى أشرف بن شرقى لاعب الوسط مرانًا قويًا اليوم، وأعلن نادى الزمالك جاهزيته للمشاركة فى مباراة حرس الحدود عقب غيابه عن المباريات بسبب معاناته من شد فى العضلة الخلفية، إلا أن اللاعب شارك اليوم فى التدريبات بصورة قوية وأصبح جاهزًا للمشاركة فى المباراة.

يدخل الزمالك مباراة الحرس محتلاً الزمالك المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 18 هدفًا واستقبل 10 أهداف.