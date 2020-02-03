شكرا لقرائتكم خبر عن Mini me.. تمثال حازم إمام صورة طبق الأصل منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم حازم إمام، أسطورة نادى الزمالك السابق، متابعيه بصورة له بجوار تمثال له، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معبرًا عن سعادته به قائلاً: "مصغر لي.. هدية جميلة".

وحرص النجم حازم إمام، على مؤازرة صديقه اللاعب شريف إكرامي حارس مرمي النادي الأهلي، في قرار مغادرة النادي نهاية الموسم الحالي والبحث عن فرصة جديدة داخل نادٍ آخر، وكتب إمام تعليقا لإكرامي قائلاً: "بالتوفيق يا شريف".



حازم إمام

وقال إكرامى فى بيان اعتزاله الذي نشره عبر إنستجرام: "بعد مشوار امتد أكثر من ٢٣ عاما ناشئاً ولاعبا بالفريق الأول، ومع اقتراب نهاية تعاقدي الحالي، فقد استخرت الله في اتخاذ أحد أهم قراراتي وأصعبها داخل النادي الأهلي والتي بها أرفع الحرج عن مجلس الإدارة التى أكنّ لها كل احترام ولما استشعرت أيضا من حساسيه تجاه هذا الملف".

من ناحية أخرى أكد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن مباراة الزمالك أمام أول أغسطس تحصيل حاصل، خاصة أن الأبيض استطاع الصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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وأضاف حازم إمام، خلال تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة"، أنه يجب على الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك إراحة عدد كبير من اللاعبين للاستعداد لمباراتى السوبر المصرى والأفريقى، كما أنه سيشعر بفارق بعد إراحة العناصر الأساسية خاصة فى الدورى.

وتابع نجم الزمالك السابق، "يجب الدفع بالكونغولى كابونجو كاسونجو خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه مهاجم على مستوى عال وسيفيد خط هجوم الأبيض الفترة المقبلة، ومشاركة محمد عواد ستعيد الثقة للاعب مرة أخرى".

وضمن الزمالك قبل لقاء أول أغسطس التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يحتل الفريق الأبيض، المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يأتى وزيسكو يونايتد الزامبى فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.