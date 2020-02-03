شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أكثر 10 مصريين مشاركة فى أفريقيا مع الأندية.. الأهلى يسيطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية في نسختيهما الحالية، بتأهل الفرسان الأربعة المصرية إلى الأدوار المقبلة.

نجح الأهلى فى التأهل لدور ربع نهائى بعد احتلاله المركز الثانى برصيد 11 نقطة، خلف النجم الساحلى، بينما صعد الزمالك للدور نفسه بعد احتلاله المركز الثانى أيضا برصيد 9 نقاط خلف مازيمبى الكونغولى.

بينما تأهل بيراميدز والمصرى فى المجموعة الأولى بكأس الاتحاد الافريقى "الكونفدرالية"، حيث احتل بيراميدز 15 نقطة فى صدارة المجموعة، والمصرى بـ10 نقاط كوصيف للمجموعة.

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وكان أكثر المستفيدين من مباريات دور المجموعات هما كل من وليد سليمان لاعب الأهلي، وعبدالله السعيد لاعب بيراميدز بعدما حققا أرقاما جديدة لتضاف إلى سجلاتهما بتاريخ الساحرة المستديرة.

شارك وليد سليمان للمرة رقم 85 بقميص الأهلي، ورقم 88 بقميصي الأهلي، وبتروجت، ليعادل عدد مشاركات حارس الزمالك السابق عبدالواحد السيد في المركز العاشر لمشاركات اللاعبين المصريين أفريقيا.

وتخطى عبدالله السعيد قائد بيراميدز، زميله السابق فى فريقى الإسماعيلي والأهلى، سيد معوض المدرب المساعد للمنتخب المصري حاليا، وتقدم للمركز السادس في قائمة المصريين في المشاركات الأفريقية للأندية.

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