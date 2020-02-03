شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يقرر تعيين وليد إبراهيم مدربا لحراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى تعيين وليد إبراهيم مدربًا لحراسة المرمى ضمن الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة أيمن المزين وجاء هذا القرار عقب مرض عادل الخطيب مدرب حراس المرمي السابق بالفريق.

وسبق لوليد إبراهيم العمل فى الزمالك والاتحاد السكندرى وبتروجت والداخلية ولديه خبرة كبيرة فى تدريب حراسة المرمى.

ويتمنى مجلس إدارة طنطا واللاعبون والعاملون والأجهزة الفنية الشفاء العاجل لمدرب حراس المرمى عادل الخطيب الذى أصيب بمرض خلال الفترة الماضية ودعمه فى فترة علاجه وبقائه ضمن الجهاز الفنى الحالى.

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من ناحية أخرى بدأ مجلس إدارة نادي طنطا في تجهيز إضاءة الاستاد الخاص به خلال الفترة المقبلة، بعدما طلب اتحاد الكرة زيادة الأضواء الكاشفة في الملعب وذلك لاستضافة المباريات فى الدور الثانى من بطولة الدورى المصرى ليلا أو اختيار ملعب آخر قبل حلول شهر رمضان المبارك .

ويحتل طنطا المركز الرابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 13 نقطة، بينما ياتى المصرى البورسعيدى بالمركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة.

وأنهى طنطا التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان صانع ألعاب النادي الأهلي وبيراميدز السابق على أن يتم قيده فى قائمة الفريق استعدادًا للمشاركة فى بطولة الدورى الممتاز.

كما تعاقد نادى طنطا مع محمد سعيد أوكا لاعب فريق وسط الداخلية وطلائع الجيش والرجاء السابق وبتروجت الحالى لمدة موسمين ونصف.