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شكرا لقرائتكم خبر عن رقم مميز لـ فيرمينو مع ليفربول والان مع التفاصيل
الإثنين 3 فبراير 2020
تمكن اللاعب البرازيلي لنادي ليفربول روبرتو فيرمينو من صناعة الأهداف مع الريدز، بعدما صنع هدفين في مواجهة ساوثهامبتون، في إطار مواجهات الجولة الـ 25 من عمر البريميرليغ.
واعلنت شبكة أوبتا للإحصائيات ان فيرمينو صنع الأن 50 هدفًا مع ليفربول في كل المسابقات، خلال 228 مباراة خاضها.
وواصلت الشبكة المتخصصة في الإحصائيات أن اللاعب البرازيلي يتفوق بـ 11 هدفًا على أي لاعب أخر في النادي، منذ انضمامه في عام 2015.
يذكر ان اللقاء الذي جمع الفريقين كان قد انتهى بواقع 4 – 0 لصالح الريدز.
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