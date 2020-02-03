ابراهام: أخبرت لامبارد ألا يقلق بشأن دوري الأبطال

الإثنين 3 فبراير 2020

كشف اللاعب ​تامي أبراهام​ أنه أخبر مدربه ​فرانك لامبارد​ أن بإمكانه الاعتماد عليه للمساعدة في إحراز الأهداف ل​تشيلسي​ حتى يضمن مكانه في ​دوري أبطال أوروبا​.



وقال أبراهام: "اللعب لنادي مثل تشيلسي يرافقه الضغط المستمر. بالنسبة لي فإن الأمر يتعلق بالوجود في المكان المناسب في الوقت المناسب والإيمان بنفسي وقدراتي أيضًا. أنا متأكد من أنني سأحرز نقاطًا قليلة. أحب الضغط وألعب تحت الضغط".

وأضاف: "بالنسبة لي لا أستطيع الشكوى، لقد كان موسمًا رائعًا حتى الآن. أود أن أستمر. لا تزال هناك مباريات ضخمة. أنا فقط يجب أن أكون جاهزًا لهم وأغتنم فرصتي".