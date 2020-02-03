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نجم الهلال يصدم الفريق بعد رحيله

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إسراء محمد 0 تبليغ

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الإثنين 3 فبراير 2020

 صرح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السابق لصحيفة بعد رحيله عن الفريق.

حيث قال:" لا طبعا لست نادما على ترك الزعيم، لأنني لم أترك الفريق، بل الإدارة هي من قررت رحيلي لكثرة عدد اللاعبين الأجانب".

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وتابع:"  لست نادماً على رحيلي، فأنا أولاً وأخيراً لاعب محترف ومع ذلك أتمنى التوفيق لجميع اللاعبين الهلاليين". 

يذكر أن اللاعب حالياً يلعب لصفوف نادي الوحدة السعودي بداية من هذا الموسم الحالي.

وأعلن الهلال قائمة فريقه التي سوف تشارك في دوري أبطال أسيا الذي سوف يبدأ يوم العاشر من فبراير الجاري.

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