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جوارديولا يقترب من الرحيل عن مانشسر سيتي

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أحمد مجدي 0 تبليغ

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الإثنين 3 فبراير 2020

تطارد الإقالة المدرب الإسباني بيب جوارديولا من منصبه كمدير فني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي قبل أيام من مواجهة الإسباني في .

وتلقى جوارديولا ورجاله هزيمة جديدة في بالسقوط في ميدان توتنهام هوتسبير بهدفين دون مقابل مساء أمس الأحد في قمة مباريات الأسبوع بالبريميرليج.

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بعد هزيمة السيتي من السبيرز جعلت جوارديولا تحت الضوء بعد ابتعاد المتصدر عن الاسكاي بلو بفارق 22 نقطة ما يشكل صعوبة بالغة في وقوف فريقه على منصة التتويج في نهاية الموسم.

وأفادت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية المقربة من ريال مدريد بأن السيتي لم يعد يرغب في بقاء جوارديولا كمدرب للفريق، لكنه لا يمكن الاستغناء عن خدماته في هذا التوقيت.

ويستعد السيتي لمواجهة ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراتين الأولى في 26 فبراير الجاري والثانية في السابع عشر من مارس بملعب الاتحاد.

و قد يستعيد جوارديولا ثقة الإدارة والجمهور حال تخطي ريال مدريد، وقد يتسبب النادي الملكي في صدور قرار إقالته من منصبه في الأسابيع المقبلة.

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