الامارات | تعرف إلى آخر لاعب تم قيده في الانتقالات الشتوية للاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى آخر لاعب تم قيده في الانتقالات الشتوية للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلق عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، باب الانتقالات الشتوية للاعبين المحليين والأجانب في كرة القدم" الميركاتو الشتوي" بعدما استمرت لمدة 28 يوما منذ السابع من الشهر الماضي، وكان نادي العين آخر ناد يقوم بقيد لاعب وذلك قبل نحو سبع دقائق من غلق باب القيد أي عند الساعة 4:53، حيث سجل اللاعب أنجيليلو فيليب باربوزا لفريق تحت 21.

وبلغ اجمالي المعاملات التي تمت خلال فترة القيد 302 معاملة منها 196 تسجيل و52 استبدال، و38 إعارة داخل الدولة، و16 حالة انتقال داخل الدولة وبلغ اجمالي عدد المعاملات أندية دوري المحترفين 103 معاملة والدرجة الأولى 77 معاملة، والدرجة الثانية 112 معاملة، فيما تم في اليوم الأخير إجراءات 57 لاعباً،

وشهد اليوم الأخير قيام نادي الوصل بالتعاقد مع اللاعب الألماني كريستيان تريش (32 عاماً) في صفقة انتقال حر وسجل نادي اتحاد كلباء بتسجيل لاعب الشارقة ريكادو غوميز على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم وسجل النادي أيضا اللاعب الهولندي نافارون فور قادماً من نادي فيتيس الهولندي لمدة موسم ونصف الموسم ، في حين استغنى نادي شباب الأهلي عن خدمات اللاعب السويسري دافيد مارياني وقام في المقابل بقيد اللاعب البرازيلي ليوناردو دا سيلفا بجانب إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب الأوزبكي عزيز جانييف للمشاركة مع الفريق في دوري أبطال آسيا للأندية .