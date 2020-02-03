شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يعلن غياب رمضان صبحي عن مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن رمضان صبحي لاعب الفريق، لن يلحق بمباراة بيراميدز، المقرر لها مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف طبيب الأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن رمضان صبحي ما زال في حاجة إلى مزيد من الوقت لإتمام جاهزيته الطبية، مؤكدًا أن اللاعب لم ينته من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

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وأوضح خالد محمود أن الأشعة التي أجراها رمضان مؤخرًا أثبتت التئام المزق بشكل جيد، ولكن اللاعب ما زال في حاجة إلى المزيد من الوقت لإعلان جاهزيته.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن رمضان صبحي سوف يخضع للفحص الطبي في مران الفريق المقبل، من أجل الاطمئنان على حالته واستكمال برنامجه التأهيلي.

وذكر أن مشاركة اللاعب في جزء من التدريبات الجماعية قبل رحلة السودان الأخيرة جاءت في إطار عملية تجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.