شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يسقط أمام أسوان بثنائية في الدوري الممتاز (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، فوزًا ثمينًا على نظيره الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الإثنين، على استاد أسوان، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم أسوان مبكرًا عن طريق مهاجمه وهداف الفريق فادي فريد في الدقيقة 5، وعادل النتيجة للإسماعيلي المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 59.

Advertisements

وفي الدقيقة 69 نجح البديل محمد عبدالمجيد، في الحصول على ضربة جزاء لأسوان بعدما عرقله حارس المرمى داخل منطقة الجزاء، وسجل منها في مرمى الدراويش، ليعيد التقدم لأسوان.

وشهدت الدقيقة 84 تعرض محمد هاشم، لاعب الإسماعيلي للطرد، لينتهي اللقاء بفوز أسوان بهدفين مقابل هدف.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أسوان للنقطة 15 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 21 في المركز السابع.