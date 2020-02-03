شكرا لقرائتكم خبر عن «ديمبلي» يعود لتدريبات برشلونة ويخرج مصابًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرج اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي من تدريبات ناديه برشلونة، اليوم الاثنين، بعد شعوره بانزعاجات عضلية، في أولى مشاركاته في التدريبات منذ إصابته في نوفمبر الماضي.
وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن اللاعب الذي كان قد بدأ اتخاذ خطوات نحو العودة للمشاركة مع فريقه عقب الإصابة التي أبعدته منذ نوفمبر الماضي عن الملاعب شعر بانزعاجات عضلية خلال الحصة التدريبية الصباحية لفريقه اليوم، ليخرج التمرين وسط دهشة زملائه ومدربه كيكي سيتين.
ولم يتم الكشف بعد عن ما إذا كانت الانزعاجات التي شعر بها الفرنسي في نفس مكان الإصابة التي كان يتعافى منها أم أنها إصابة جديدة.
وكان «سيتين» يعول على عودة «ديمبلي» في ظل رحيل كارليس بيريز وإصابة لويس سواريز مع عدم تعاقد الفريق مع مهاجم جديد.
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