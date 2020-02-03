شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب عن «فيرمينو»: لا أعرف لاعبًا مثله.. مهاراته تجعل الأمور أكثر سهولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على الإشادة بأداء الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو، مهاجم الفريق، واصفًا إياه بالموهبة الفريدة، وذلك عقب قيامه بصناعة ثلاثة أهداف خلال مباراة الفريق أمام ساوثهامبتون، يوم السبت، بالجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وصنع البرازيلي الدولي أهداف الثلاثي تشامبرلين وهندرسون وصلاح، في الفوز الذي تحقق على ساوثهامبتون برباعية نظيفة على ملعب آنفيلد.

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وقال كلوب، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «هو فريد من نوعه. هو شخص مميز للغاية وذكي للغاية. مهاراته تجعل الأمور أكثر سهولة بالنسبة لنا. هو لا يستطيع اللعب بشكل فردي ويجيد استغلال مهارات زملائه. أنا لا أعرف لاعب مثله».

وتابع: «الأمر لا يتعلق بحسم الموسم، هو فقط يتعلق بإظهار الاحترام للمنافس في جميع المواقف. اللاعبون يتعاملون مع الأمر على أنه في حالة الخسارة سنهبط من الدوري. هذه هي الطريقة الوحيدة للفوز بالمباريات».

وعن المستوى الجيد الذي ظهر به ثنائي الوسط هندرسون وفابينيو، أضاف كلوب: «فابينيو ذو توجه دفاعي أكثر من هندرسون. كان علينا السيطرة على الهجمات المرتدة لساوثهامبتون. فابينيو بذل مجهوداً كبيراً للقيام بالأمر. بالنسبة لنا، كان من أهم مفاتيح اللعب خلال المباراة».

واختتم: «كنا بحاجة إلى لاعب هادئ في الوسط. قمنا بالاستعانة به على الصعيد الهجومي أكثر في الشوط الثاني. استخدم فابينيو سرعته وقوته لمساعدة الفريق، ومع مهارات هندرسون في الوسط باتت الأمور أفضل».