شكرا لقرائتكم خبر عن غياب «أجايي» عن مران الأهلي.. وانتظام ياسر إبراهيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة بجرح في الرأس خلال مباراة الفريق أمام الهلال السوداني بدوري الأبطال، واستوجبت علاجها بعدة غرز عقب عودته للقاهرة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، شارك مدافع الأهلي في التدريبات الاستشفائية التي خاضتها مجموعة اللاعبين المشاركين في مباراة الهلال السوداني قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية مع بقية اللاعبين.

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بينما تغيب جونيور أجايي، لاعب الفريق، عن المشاركة في التدريبات الجماعية بسبب معاناته من نزلة البرد.

وكان مجموعة اللاعبين الذين خاضوا مباراة الهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، قد خاضوا مرانا استشفائيا اليوم؛ للتخلص من الإجهاد، فيما خاض بقية اللاعبين مرانا بدنيا وفنيا قويا؛ استعدادا للمرحلة المقبلة المهمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، على استاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع الأهلي لمواصلة انتصاراته المحلية أمام بيراميدز للاستمرار في صدارة الدوري الذي يحتل الأهلي قمته برصيد 36 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة محققا العلامة الكاملة، فيما يدخل بيراميدز اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 26 نقطة بعد خوض 15 مباراة.