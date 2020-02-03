تقارير: ليفربول يعمل على تمديد عقد ثنائي الفريق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

كشفت تقارير صحف إنكليزية، أن نادي ​ليفربول​ يسعى لتمديد عقود لاعبيه ابرزهم ​اليسون​ بيكر حارس المرمى، والمدافع الهولندي فيرجيل ​فان دايك​.

Advertisements

وانضم اليسون الى الريدز في صيف 2018 قادمًا من روما الإيطالي، ولديه عقد ممتد حتى صيف 2024، في حين وقع فيرجيل فان دايك على عقود انضمامه للريدز من نادي ساوثامبتون عقدًا حتى صيف 2023.

وبحسب ميليسا رادي، الصحفية بشبكة "BBC" البريطانية، فأن ليفربول يسعى لربط الثنائي بعقد طويل الأجل، حيث يرغب الثنائي في الاستمرار مع النادي.

وأشارت ميليسا إلى أن فان دايك يرفض جميع العروض ويرغب في الاستمرار داخل الانفيلد رود حتى نهاية عقده.