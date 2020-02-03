- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقارير: ليفربول يعمل على تمديد عقد ثنائي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
كشفت تقارير صحف إنكليزية، أن نادي ليفربول يسعى لتمديد عقود لاعبيه ابرزهم اليسون بيكر حارس المرمى، والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.
وانضم اليسون الى الريدز في صيف 2018 قادمًا من روما الإيطالي، ولديه عقد ممتد حتى صيف 2024، في حين وقع فيرجيل فان دايك على عقود انضمامه للريدز من نادي ساوثامبتون عقدًا حتى صيف 2023.
وبحسب ميليسا رادي، الصحفية بشبكة "BBC" البريطانية، فأن ليفربول يسعى لربط الثنائي بعقد طويل الأجل، حيث يرغب الثنائي في الاستمرار مع النادي.
وأشارت ميليسا إلى أن فان دايك يرفض جميع العروض ويرغب في الاستمرار داخل الانفيلد رود حتى نهاية عقده.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: ليفربول يعمل على تمديد عقد ثنائي الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.