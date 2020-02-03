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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ابراهام: أخبرت لامبارد ألا يقلق بشأن دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
مصطفى صابر
كشف اللاعب تامي أبراهام أنه أخبر مدربه فرانك لامبارد أن بإمكانه الاعتماد عليه للمساعدة في إحراز الأهداف لتشيلسي حتى يضمن مكانه في دوري أبطال أوروبا.
وقال أبراهام: "اللعب لنادي مثل تشيلسي يرافقه الضغط المستمر. بالنسبة لي فإن الأمر يتعلق بالوجود في المكان المناسب في الوقت المناسب والإيمان بنفسي وقدراتي أيضًا. أنا متأكد من أنني سأحرز نقاطًا قليلة. أحب الضغط وألعب تحت الضغط".
وأضاف: "بالنسبة لي لا أستطيع الشكوى، لقد كان موسمًا رائعًا حتى الآن. أود أن أستمر. لا تزال هناك مباريات ضخمة. أنا فقط يجب أن أكون جاهزًا لهم وأغتنم فرصتي".
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