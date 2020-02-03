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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عثمان ديميبلي يغادر المران بعد تجدد إصابته.. والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
تلقى نادي برشلونة ضربة قوية، بعد تجدد إصابة لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي، عقب عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.
وغادر ديمبيلي من تدريبات نادي برشلونة اليوم الإثنين بعد شعوره ببعض الآلام، ولم يتمكن من استكمال الحصة التدريبية.
أشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن ديمبيلي لم يشعر بالراحة في التدريبات، واشتكى من آلالام في العضلات وغادر أرض الملعب، وآثار ديمبيلي الخوف لدى زملائه في التدريب ومدربه كيكي سيتيين، بعدما شعر بعدم الراحة أثناء تدريب ثلاثة ضد ثلاثة في المدينة الرياضية جوان جامبر. ولم يتحدد بعد إذا كان ديمبيلي يعاني من انتكاسة بسبب إصابته القديمة التي كان يعاني منها منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي أم لا، وكان اللاعب الفرنسي هو أحد اللاعبين المنتظر عودتهم بالنسبة لكيكي سيتيين، بعد عدم توقيع برشلونة مع أي لاعب في ميركاتو يناير، ورحيل الشاب كارليس بيريز وإصابة لويس سواريز، ليثير ديمبيلي القلق مرة أخرى بعد تاريخه السابق مع النادي والذي شهد تعرضه لعدة إصابات.
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