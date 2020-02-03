جوارديولا يقترب من الرحيل عن مانشسر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

أحمد مجدي

تطارد الإقالة المدرب الإسباني بيب جوارديولا من منصبه كمدير فني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي قبل أيام من مواجهة ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.



وتلقى جوارديولا ورجاله هزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي بالسقوط في ميدان توتنهام هوتسبير بهدفين دون مقابل مساء أمس الأحد في قمة مباريات الأسبوع بالبريميرليج.

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بعد هزيمة السيتي من السبيرز جعلت جوارديولا تحت الضوء بعد ابتعاد ليفربول المتصدر عن الاسكاي بلو بفارق 22 نقطة ما يشكل صعوبة بالغة في وقوف فريقه على منصة التتويج في نهاية الموسم.

وأفادت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية المقربة من ريال مدريد بأن السيتي لم يعد يرغب في بقاء جوارديولا كمدرب للفريق، لكنه لا يمكن الاستغناء عن خدماته في هذا التوقيت.

ويستعد السيتي لمواجهة ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراتين الأولى في 26 فبراير الجاري والثانية في السابع عشر من مارس بملعب الاتحاد.

و قد يستعيد جوارديولا ثقة الإدارة والجمهور حال تخطي ريال مدريد، وقد يتسبب النادي الملكي في صدور قرار إقالته من منصبه في الأسابيع المقبلة.