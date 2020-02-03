موعد مباراة نادي الاتحاد القادمة ضد التعاون والقنوات الناقلة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

‎يستعد فريق الاتحاد لخوض مباراته المقبلة ضد مضيفه التعاون، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



‎ويحل فريق الاتحاد بقيادة المدير الفني الهولندي هينك تين كان، ضيفًا على التعاون، في أطار الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري السعودي. ‎وتنطلق مباراة الاتحاد مع مضيفه التعاون، في تمام الساعة 6:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم إذاعة اللقاء عبر شاشة قناة “السعودية الرياضية الثانية”.

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‎ويدخل فريق الاتحاد ومدربه الهولندي مباراته ضد ‎التعاون برغبة كبيرة في تحقيق الفوز واقتناص العلامة الكاملة، من أجل مصالحة جماهيره بعد التعادل في الجولة الماضية مع الرائد 1-1.

‎ويحتل فريق الاتحاد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة، حصدهم خلال 16 جولة من 4 انتصارات و4 تعادلات و8 هزائم.

‎ويخوض فريق التعاون مباراته أمام الاتحاد، بآمال واحدة، وهي استغلال عاملي الأرض والجمهور، لإلحاق الهزيمة بضيفه “العميد”، وتعويض تعادله الأخير مع الحزم سلبيًا.

‎ويتواجد التعاون في المركز الرابع بجدول البطولة المحلية وبرصيد 27 نقطة، خلال 16 جولة، بعد أن فاز في 8 مباريات وتعادل في 3 وخسر 5 آخرين.