شكرا لقرائتكم كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك المشاركين أمام أول أغسطس "راحة" من تدريبات اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ،منح لاعبي الفريق الذين شاركوا في مباراة اول أغسطس الانجولي اول امس السبت، راحة من تدريبات اليوم الجماعية المقامة حاليا علي ملعب النادي في ميت عقبة.

كما منح كارتيرون اللاعبين الذين كانوا ضمن رحلة الفريق بأنجولا راحة من التدريبات الجماعية باستثناء الخماسي محمد عنتر ومحمود حمدي الونش ويوسف إبراهيم أوباما ومحمد أوناجم وكاونجو كاسونجو.

ويؤدي الخماسي تدريبات قوية بصحبة باقي اللاعبين الذين لم يسافروا إلى أنجولا وذلك استعدادا للمواجهة القادمة بالدوري، حيث أدي أشرف بن شرقي لاعب الوسط مرانا قويا اليوم ، واعلن نادي الزمالك جاهزيته للمشاركة في مباراة حرس الحدود عقب غيابه عن المباريات بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية ، الا ان اللاعب شارك اليوم في التدريبات بصورة قوية واصبح جاهزا للمشاركة في المباراة.

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وعقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم أكد خلالها أن اللقاءات المقبلة بالدوري واهميتها بالنسبة للفريق وضرورة حصد نقاطها وطالب اللاعبين بغلق الصفحة الأفريقية في الوقت الحالي.

يدخل الزمالك مباراة الحرس محتلا الزمالك المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 18 هدفًا واستقبل 10 أهداف.

في المقابل فان فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشري يدخل مباراة الزمالك ويمتلك في رصيده 18 نقطة يحتل بها المركز الـ 10 في جدول الترتيب ، حيث حقق الفريق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدف ودخل مرماهم 11 هدف.