شكرا لقرائتكم إنبي ضد المقاولون العرب .. التشكيل الرسمي لمواجهة الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



جدة - عمرو شويل وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

حسن شاهين، أمير عابد، محمد سمير ثابت، فاروقا نور الدين، حسن الشامي، ابراهيم صلاح، محمد مجلي، معروف يوسف، كريم مصطفى، شكري نجيب، سيف الدين الجزيري.

فيما أعلن حلمي طولان المدير الفني لإنبي عن تشكيل الفريق البترولي الذي جاء كالتالي:

على فوزي، ابراهيم يحيى، عبد الرحمن عامر، رامي صبري، محمد بسيوني، محمد شريف، محمد قاعود، محمود جابر، محمد رزق، عبد الرحمن عماد، كريم فؤاد.

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يدخل المقاولون العرب مباراة اليوم محتلا المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى مباراتين فيما تلقى المقاولون الهزيمة في 3 مباريات فقط كانت أمام الأهلي والزمالك ووادي دجلة، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 20 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف.

بينما يدخل انبي مباراة اليوم محتلا المركز التاسع برصيد 20 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 مباريات.

ويسعى المقاولون لمواصلة مسيرة الانتصارات بعد التغلب في المباراة الأخيرة على طنطا بهدفين مقابل لا شئ، سجلهما محمد سمير مدافع الفريق ولويس إداورد لاعب الذئاب، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الماضية على ملعب عثمان أحمد عثمان في الجبل الأخضر.