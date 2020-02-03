شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي: من الصعب لحاق رمضان صبحي بمواجهة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأكد خالد محمود في تصريحات إعلامية: "لم أفحص رمضان صبحي منذ أيام فقد كنا في السودان واللاعب لم يحضر اليوم ولم أتمكن من فحصه".

وواصل طبيب الأهلي: "سأفحص رمضان صبحي من أجل تحديد موعد عودته، ولكن أعتقد أن اللاعب عاد منذ فترة قليلة ومن الصعب أن يلحق بلقاء بيراميدز ولكن دعونا ننتظر نتيجة الفحص".

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز، يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كما تحدث طبيب الأهلي عن إصابات الثلاثي أجايي وأحمد فتحي وياسر إبراهيم، قائلا: "أحمد فتحي أدى جلسة في الجيم اليوم، وسيخضع لبرنامج تأهيلي، وسنتابع معه خلال اليومين المقبلين، وأجايي تعرض لنزلة برد وسيشارك غدا في مران الفريق، وسيكون جاهزا من الناحية الطبية لمواجهة بيراميدز، وياسر إبراهيم، شارك اليوم، في مران الفريق بشكل طبيعي، وقمنا بعمل غرز للاعب، وسيكون جاهزا لمواجهة بيراميدز".جاهزية بن شرقي لمواجهة حرس الحدود