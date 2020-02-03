شكرا لقرائتكم أسوان يحقق فوزاً ثمنياً على الإسماعيلي ويتقدم للمركز الـ12 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
و سجل هدف أسوان الأول فادى فريد فى الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول الذى إنتهى لتماسيح النيل بنتيجة 1 /0 ، قبل أن يتعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلى فى الدقيقة 58 ، إلا أن محمد عبد المجيد أحرز ركلة جزاء أسوان فى الدقيقة 69 .
كما شهد اللقاء طرد محمد هاشم لاعب الإسماعيلى فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء لعرقلة لاعب أسوان .
و بدأ أسوان اللقاء بتشكيل مكون من ، مسعد عوض في حراسة المرمى، محمد إسماعيل، عبد الله السنجهاوي، ابراهيم القاضي، مصطفى دويدار، الحسيني سمير، أحمد صغيري، هيثم الفيل، أحمد عامر، فادي فريد، كريم الطيب.
و بهذه النتيجة أرتقع رصيد أسوان إلى 15 نقطة،بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 17هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.
و تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، على نظيره قنا بهدفين نظيفين، فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين على ملعب أسوان الرياضى الأربعاء الماضى، فى إطار استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة ا الدراويش .
و بدأ الإسماعيلى اللقاء مشاركة أحمد مدبولى بصفة أساسية بعد غياب وجلوس محمد الشامى على مقاعد البدلاء، فضلا عن استبعاد عبد الرحمن مجدى جناح الفريق الدولى.
و جاء تشكيل الإسماعيلى فى بداية اللقاء كالتالى :فى حراسة المرمى : محمد فوزى و فى خط الدفاع .. أسامة إبراهيم – باهر المحمدى – محمد هاشم – محمود البدرى و فى خط الوسط .. همام طارق – دونجا – أحمد مدبولى – بيكيتى – فخر الدين بن يوسف و فى خط الهجوم .. شيلونجو
وعلى مقاعد البدلاء.. محمد مجدى عبد الفتاح حارس المرمى، محمد مجدى الجمل، محمد مخلوف، محمد بيومى، ابراهيم ابو اليزيد – كماتشو – محمد الشامى.
و توقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 7مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 17هدفاً .
كانت هذه تفاصيل خبر أسوان يحقق فوزاً ثمنياً على الإسماعيلي ويتقدم للمركز الـ12 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.