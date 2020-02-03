ديوكوفيتش ينتزع من نادال صدارة التصنيف العالمي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، من جديد إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، على حساب النجم الإسباني رافاييل نادال، وذلك عقب التتويج الأحد بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثامنة في مسيرته.
وظل النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر في المركز الثالث بالتصنيف، بينما صعد النمساوي دومينيك ثيم، الذي خسر أمام ديوكوفيتش في النهائي، من المركز الخامس إلى الرابع.
واستعاد ديوكوفيتش الصدارة، التي خسرها لصالح نادال في الرابع من نوفمبر الماضي، ليحتل المركز الأول للأسبوع الـــ276 في مسيرته محتلا المركز الثالث خلف فيدرر (310 أسابيع) وبيت سامبراس (286 أسبوعا).
ودخل البلجيكي ديفيد جوفين المراكز العشرة الأولى بالتصنيف بينما خرج منها الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت، حيث تراجع من المركز التاسع إلى الثالث عشر.
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