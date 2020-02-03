الهلال السوداني يتقدم بمذكرة «غريبة» للاتحاد الإفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي

تقدم نادي الهلال السوداني بمذكرة عاجلة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام الأهلي السبت الماضي، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت المباراة قد شهدت في الربع ساعة الأخيرة منها أحداث شغب مُثيرة بدأت بإلقاء الزجاجات في أرض الملعب على لاعبي الفريق، لتستمر الأحداث بنزول بعض الجماهير إلى أرض الملعب.

ونجحت قوات الأمن المتواجدة في ملعب "الجوهرة" في ملاحقة هذه الجماهير، كما ظهرت بعض الكلاب البوليسية في الملعب وسط أجواء مشحونة. ونزل بعض مسئولو نادي الهلال أرض الملعب ليتم عمل كردون أمني حول لاعبي الاهلي لتأمينهم وسط هذه الظروف الصعبة.

ونقل موقع "إرم نيوز" عن مصدر له داخل الكاف قوله إن إدارة الهلال أرسلت مذكرة عاجلة للاتحاد الأفريقي تكشف فيها عن موقف النادي من الأحداث التي وقعت في لقاء الأهلي.

وقال نادي الهلال في مذكرته إنه "لا يتحمل مسئولية اقتحام الجماهير لأرض ملعب اللقاء"، سعياً منه لتجنب عقوبات الاتحاد الإفريقي المقرر توقيعها عليه.

وأضاف المصدر أن نادي الهلال تقدم بشكوى رسمية ضد الحكم المغربي رضوان جيد، حيث حمّلته مسئولية ما حدث بسبب إثارته غضب الجماهير بعدم احتساب ركلة جزاء للفريق، وبعض القرارات العكسية ضد الهلال طوال أحداث المباراة .

Advertisements

ونقلت صحيفة "الوطن" عن عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي، الناميبي فرانس مبيدي، قوله : "بكل تأكيد ما حدث مؤسف للغاية، ولكن علينا انتظار تقرير حكم المباراة والمراقب".

وأضاف مبيدي أن تقرير حكم المباراة والمراقب سيساهم في اتخاذ العقوبات اللازمة التي من المفترض أن توقع على نادي الهلال السوداني".

وذكرت كالة "سبوتنيك" الروسية أن "الكاف" قرر فتح تحقيق عاجل بشأن أحداث مباراة الأهلي والهلال السوداني.

وكان مدير الكرة بالأهلي قد أعلن دراسة مجلس الإدارة التقدم بمذكرة رسمية للكاف يطلب فيها تطبيق اللائحة واعتبار الفريق فائزا في اللقاء؛ بسبب اقتحام الجماهير لأرضية ملعب المباراة وترويع الحكم، فضلاً عن أن ملعب الجوهرة تحول لثكنة عسكرية، وحاولت الجماهير الاعتداء على لاعبي الأهلي عقب صافرة النهاية لولا التدخل السريع لقوات الأمن.

ويسعى الأهلي لاحتساب نقاط المباراة كاملة لصالحه من أجل صدارة المجموعة والابتعاد عن مواجهة الترجي الرياضي التونسي أو مازيمبي الكونغولي أو صن داونز بطل جنوب أفريقيا في دور الثمانية للبطولة.

وودع الهلال بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل الإيجابي أمام الأهلي بهدف لمثله، حيث احتل المركز الثالث في المجموعة التي تصدرها النجم الساحلي التونسي برصيد 12 نقطة، فيما احتل الأهلي المركز الثاني برصيد 11 نقطة.