باكس يستعيد توازنه بقيادة أنتيتوكونمبو وسقوط ناغتس أمام بيستونز









اسماء السيد - استعاد ميلووكي باكس، متصدر المنطقة الشرقية والترتيب العام، توازنه يقيادة اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وأسقط ضيفه فينيكس صنز 129-108 الأحد في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، فيما سقط دنفر ناغتس بطريقة غير متوقعة امام مضيفه ديترويت بيستونز بعد يومين فقط على اسقاطه باكس.

في المباراة الاولى، عاد ميلووكي الى سكة الانتصارات بقيادة أنتيتوكونمبو الذي كان قريبا من تحقيق "تريبل دابل" بتسجيله 30 نقطة، 19 متابعة و9 تمريرات حاسمة، ليقود فريقه الى الفوز الثاني والاربعين هذا الموسم مقابل سبع هزائم فقط.

وأضاف كريس ميدلتون 25 نقطة لأصحاب الارض وبروك لوبيز 17 نقطة وتسعة تصديات، فيما كان دنفر بوكر الافضل في صفوف الضيوف برصيد 32 نقطة.

وقال لوبيز بعد اللقاء "نعتمد جميعا على بعضنا البعض ونريد أن نتحسن كل ليلة".

في المباراة الاخرى، خسر دنفر ناغتس وصافة المنطقة الغربية لصالح لوس أنجليس كليبيرز بعد خسارته المفاجئة بعد التمديد 128-123 امام ديترويت بيستونز، بعد يومين فقط من الاداء الجماعي المميز الذي مكنه من تخطي عقبة باكس.

وفشل ناغتس في المحافظة على تقدم بلغ 21 نقطة امام بيستونز والافادة من اصابة نجم الاخير ديريك روز.

ولم تكن الـ"تريبل دابل" التي حققها الصربي نيكولا يوكيتش (39 نقطة، 11 متابعة و10 تمريرات حاسمة) كافية لقيادة ناغتس الى الفوز. وعندما قلص الفارق الى ثلاث نقاط بثلاثية قبل 30 ثانية من النهاية، سلة من ثون مايكر في الهجمة التالية قضت على آمال الضيوف.

وقدم بيستونز أداء جماعيا مميزا حيث تجاوز سبعة لاعبين عتبة العشر نقاط، وكان أندري دروموند أفضلهم بـ21، أضاف اليها 17 متابعة، فيما حقق ريجي جاكسن 20 نقطة من مقاعد البدلاء علما أن دكة بيستونز ساهمت بـ62 نقطة.

وبات في رصيد بيستونز الذي حقق فوزه الاول في ست مباريات، 18 انتصارا مقابل 33 هزيمة في المركز 11 في المنطقة الشرقية، متخلفا بأربع مباريات عن أورلاندو ماجيك الذي يحتل المركز الثامن الاخير المؤهل في المنطقة الشرقية الى الادوار الاقصائية "بلاي اوف".

-هاردن يقود هيوستن-

Advertisements

في هيوستن، قاد جيمس هاردن روكتس الى الفوز على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 117-109 بتسجيله 40 نقطة، إضافة الى 10 متابعات وتسع تمريرات حاسمة.

وحقق هاردن، الساعي ليكون أفضل هداف في الدوري للموسم الثالث تواليا، إذ يبلغ معدله في المباراة الواحدة 35,6 نقطة، 12 تسديدة ناجحة من 24 محاولة فيما سجل سبع رميات ثلاثية من 15 محاولة.

وقال هاردن بعد اللقاء "نريد أن ننهي هذه المباريات قبل فترة التوقف (لمباراة كل النجوم) ونعود بزخم أقوى. عندما نصل الى أعلى مستوياتنا سيكون الامر مخيفا. ما زلنا نسعى وراءه وسنصل اليه".

هذا وسجل كل من راسل وستبروك وبن ماكليمور 22 نقطة ليساهمان في تحقيق روكتس فوزه الحادي والثلاثين هذا الموسم مقابل 18 هزيمة، وهو يحتل المركز الخامس في المنطقة الغربية.

فقد روكتس الكرة في سبع مناسبات فقط خلال اللقاء مقابل 21 مرة لبيليكانز الذي سجل لهم الصاعد زيون وليامسون (19 عاما) 21 نقطة و10 متابعات، فيما كان براندون اينغرام الافضل لدى الضيوف بـ28 نقطة و12 متابعة.

ولعب وليامسون 32 دقيقة خلال المباراة، وهي اطول فترة له هذا الموسم بعد عودته الى المنافسات منذ اسبوعين فقط، بعدما أخرت اصابة في الركبة بدايته في دوري المحترفين لمدة ثلاثة اشهر.

وأشاد هاردن بوليامسون "الوحش"، مضيفا "لديه حس اللعبة. إنه قوي. سيكون لاعبا عظيما".

الى ذلك، حقق تورونتو رابتورز حامل اللقب انتصاره الحادي عشر على التوالي معادلا سجله الافضل، على حساب ضيفه شيكاغو بولز 129-102 معززا مكانه في وصافة الشرقية خلف باكس.

وقدم رابتورز أداء جماعيا هائلا بقيادة البديل تيرينس دايفيس صاحب الـ31 نقطة، إذ تجاوز سبعة لاعبين في صفوفه عتبة العشر نقاط من بينهم الكاميروني باسكال سياكام (17 نقطة وتسع متابعات) والاسباني سيرج ايباكا (16)، فيما كان تاديوس يونغ (21 نقطة) وزاك لافين (18 نقطة)الافضل من جانب بولز تاسع المنطقة الشرقية.