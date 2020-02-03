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طبيب الأهلي يؤكد غياب رمضان صبحى عن مواجهة بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، عن آخر تطورات رمضان صبحى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، حيث يعانى اللاعب من تمزق فى العضلة الخلفية.

وقال خالد محمود، فى تصريحات صحفية، "لم أفحص رمضان صبحى منذ أيام فقد كنا فى السودان واللاعب لم يحضر اليوم ولم أتمكن من فحصه".

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وأضاف طبيب الأهلى، "سأفحص رمضان صبحى من أجل تحديد موعد عودته، ولكن أعتقد أن اللاعب عاد منذ فترة قليلة ومن الصعب أن يلحق بلقاء بيراميدز ولكن دعونا ننتظر نتيجة الفحص".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لمواجهة بيراميدز، يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ16 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

كما تحدث طبيب الأهلى عن إصابات الثلاثى أجايى وأحمد فتحى وياسر إبراهيم قائلا، "أحمد فتحى أدى جلسة فى الجيم اليوم، وسيخضع لبرنامج تأهيلي، وسنتابع معه خلال اليومين المقبلين، وأجايى تعرض لنزلة برد وسيشارك غدا فى مران الفريق، وسيكون جاهزا من الناحية الطبية لمواجهة بيراميدز، وياسر إبراهيم، شارك اليوم فى مران الفريق بشكل طبيعى، وقمنا بعمل غرز للاعب، وسيكون جاهزا لمواجهة بيراميدز".

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